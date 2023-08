Tuchel ernennt Musiala zum «Schlüsselspieler»

München (dpa) - Trainer Thomas Tuchel hat Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala vor dem Saisonstart zu einem «absoluten Schlüsselspieler» beim FC Bayern München erklärt. Der 20 Jahre alte Spielmacher zählte beim deutschen Meister zu den auffälligsten Figuren in der Vorbereitung. «Ich mag Jamal sehr, weil er hochtalentiert ist und Sachen in unser Spiel bringt, die ganz außergewöhnlich sind», sagte Tuchel vor dem Supercup-Finale gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig am Samstagabend (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Allianz Arena.

Musiala hatte seinen kometenhaften Aufstieg in der vergangenen Saison fortgesetzt. Er war aber nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft mit der DFB-Auswahl in Katar in der zweiten Saisonhälfte auch vom Abwärtssog im Verein mitgerissen worden. Das laut Tuchel «wahnsinnig wichtige Tor» zum nächsten Münchner Meistertitel beim dramatischen Liga-Finale in Köln beflügelte Musiala jedoch. Für die anstehende EM-Saison habe er sich «viel» vorgenommen, sagte Musiala nach dem letzten Testspiel gegen die AS Monaco.

Beim 4:2 schoss der Magier am Ball zu Wochenbeginn ein sehenswertes Tor. «Ich glaube, ich kann noch ein Level höher gehen», sagte Musiala im Anschluss: «Ich mache alles dafür, dass ich konstant liefern kann.» Tuchel rühmt die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Youngsters: «Er macht in ganz vielen Phasen des Spiels immer wieder den Unterschied aus mit seinen Drehungen, seinen langen Schritten, mit seiner schnellen Beschleunigung über das Halbfeld. Das ist absolut top.» Musiala sei zudem «einfach ein feiner Junge».

Der 49 Jahre alte Coach sieht bei dem Offensivspieler in der Entwicklung «keine Limits». Er trainiere gerne und sei dazu «überragend talentiert. Seine Reise hat erst gerade begonnen».