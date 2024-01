Tuchel muss «Hammermeldung» zu Klopp «erstmal verdauen»

München (dpa) - Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat die Abschiedsankündigung von Jürgen Klopp beim FC Liverpool verblüfft. «Das muss ich erstmal verdauen, dazu kann ich noch nichts Schlaues sagen», äußerte Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Augsburg. Nur kurz zuvor hatten Klopp und Liverpool mitgeteilt, dass der Erfolgscoach im Sommer den englischen Erstligisten verlassen werde.

«Kloppo ist einer der allerallerallerbesten Trainer auf der Welt. Er hat es immer geschafft, einen Verein auf all seinen Stationen auf eine unglaubliche Art und Weise zu beeinflussen», lobte Tuchel und räumte ein: «Das ist schon eine Hammermeldung.» Tuchel war einst Klopps Nach-Nachfolger als Trainer beim FSV Mainz 05.

«Ich verstehe, dass das im Moment ein Schock für viele Leute ist, wenn man es zum ersten Mal hört, aber ich kann es erklären», sagte Klopp in einer Mitteilung des Vereins. Er liebe den Club, die Stadt, die Fans, das Team und seine Mitarbeiter. «Aber dass ich trotzdem diese Entscheidung treffe, zeigt Euch, dass ich überzeugt bin, dass ich sie treffen muss», fügte Klopp hinzu.

Ihn verlasse die Kraft, erklärte der Fan-Liebling. Im Moment gehe es ihm zwar noch gut, aber: «Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.» Er sei allen die Wahrheit schuldig. «Und das ist die Wahrheit», sagte Klopp.