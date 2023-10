Tuchel reagiert auf Hoeneß: «Dann wird es teuer für ihn»

München (dpa) - Trainer Thomas Tuchel hat mit einem flotten Spruch auf die Aussage von Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagiert, dass er beim FC Bayern München angesichts des dünnen Kaders im Winter auf Shopping-Tour gehen könne. «Hat er es sicher auf Transfers gesagt? Oder hat er gemeint, die Leberkäs-Semmel von seinem Bäcker am Tegernsee?», sagte Tuchel am Dienstag in der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken. «Dann wird es teuer für ihn, wenn er das so gesagt hat. Dann holen wir das raus, sobald im Januar wieder die Transferperiode eröffnet wird», ergänzte der Bayern-Coach lachend.

Hoeneß hatte sich am Montag bei einem Zirkusbesuch der Bayern-Profis zu möglichen Spielereinkäufen nach der ersten Saisonhälfte geäußert. «Wenn wir bis dahin auch weiter in drei Wettbewerben sind, so wie es ausschaut, dann muss man analysieren, was notwendig ist. Und unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist», bemerkte der 71-jährige.

Tuchel hatte mehrfach den knappen Kader des Rekordmeisters gerade in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld beklagt. Der 50-Jährige sieht Verstärkungen als nötig an, zumal man zu Jahresbeginn «mindestens zwei Spieler» für den Asien-Cup (Minjae Kim) und den Afrika-Cup (Noussair Mazraoui) abstellen müsse. «Wir halten die Augen und Ohren offen und versuchen - wie in jeder Transferperiode - unsere Mannschaft zu stärken. Ich hoffe, dass uns das gelingt», sagte Tuchel.