Tuchel wartet auf Neuer und Müller: «Läuft alles nach Plan»

Singapur (dpa) - Trainer Thomas Tuchel ist auch auf der Asienreise des FC Bayern München stets über den Fitnessstand der nicht nach Tokio und Singapur mitgereisten Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller unterrichtet. Und zumindest haben Tuchel während der ersten Woche in der Ferne keine unerfreulichen Nachrichten aus München erreicht, wie der 49-Jährige nach dem 1:0 im zweiten Bayern-Testspiel gegen Kawasaki Frontale berichtete.

«Manuel und Thomas sind im Reha-Training, gemeinsam mit Eric Maxim Choupo-Moting. Sie versuchen, so schnell wie möglich zurückzukommen, jeder auf seinem individuellen Weg. Das läuft alles nach Plan», erzählte Tuchel. Sein kompletter Fokus liege aktuell auf der Arbeit mit dem Kader in Asien, betonte Tuchel. Trotzdem sei er «die ganze Zeit informiert über die Ärzte und Physiotherapeuten, dass alle drei ihr Bestmögliches tun, um so schnell wie möglich zurückzukommen». Zeitpunkte nannte Tuchel allerdings nicht.

Beim 37-jährigen Neuer war bereits vor der Reise klar, dass er nach seinem Beinbruch vor über sieben Monaten nach der kompletten vergangenen Rückrunde auch den Start in die neue Saison verpassen wird. Ein Neuer-Comeback im Supercup am 12. August gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig oder sechs Tage später zum Bundesligastart beim SV Werder Bremen nannte Tuchel schon zum Vorbereitungsstart «ein zu ambitioniertes Ziel».

Offensivspieler Müller wird nach Hüftproblemen dagegen zeitnah nach der Rückkehr des Bayerns-Trosses aus Asien am kommenden Donnerstag zurück im Teamtraining erwartet. Mittelstürmer Choupo-Moting fehlt wegen Knieproblemen in Tokio und Singapur.

Auch Bundestrainer Hansi Flick beobachtet die Entwicklungen bei Neuer und Müller genau und ist mit den beiden Weltmeistern von 2014 im Austausch. Beide Routiniers würden noch gerne die Heim-Europameisterschaft 2024 spielen. Für Flick geht es aktuell darum, dass beide Bayern-Stars zunächst «richtig fit» werden, wie er dem «Kicker» sagte. Für den Start in die EM-Saison mit den Länderspielen am 9. September in Wolfsburg gegen Japan sowie drei Tage später in Dortmund gegen Frankreich wird das Münchner Duo noch kein Thema sein. Neuer kann wohl auch erst nach der ersten Länderspielpause wieder im Bayern-Tor stehen.