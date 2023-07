08.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Über den Tisch gezogen: Meisterschaft im Fingerhakeln

Blutige Finger könnte es schon geben, wenn am Sonntag die Fingerhakler um den Meistertitel in Bayern kämpfen. In verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen treten die Mannsbilder an - Frauen-Wettkämpfe gibt es nicht.