Übereifriger Feuerwehrmann auf der Autobahn unterwegs

Bamberg/Coburg (dpa/lby) - Ein offenbar übereifriger Feuerwehrmann soll auf der Autobahn 73 bei Bamberg mithilfe eines illegalen Blaulichtes in seinem Privatfahrzeug andere Verkehrsteilnehmer genötigt haben. Nach Angaben eines Zeugen sei der Fahrer am Mittwoch bei Hirschaid auf die Autobahn aufgefahren und sofort auf die linke Spur gewechselt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort sei er massiv auf die vor ihm fahrenden Fahrzeuge aufgefahren, habe mehrfach aufgeblendet und im Innenraum seines BMW ein Blaulicht verwendet. «Mit aggressiver Fahrweise unter hoher Geschwindigkeit nötigte der BMW-Fahrer eine Vielzahl von Fahrzeugen zum Verlassen der Überholspur, um dadurch selbst schneller voran zu kommen», heißt es in der Mitteilung der Polizei. Den Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Coburg, der als Feuerwehrmann zu einem Einsatz gerufen worden war. Er sei für den Einsatz des privaten Blaulichtes weder befugt noch dafür geschult gewesen. Gegen ihn wird nun wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.