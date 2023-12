Ulreich: Hätte mir zugetraut, Manuel Neuer zu vertreten

Microsoft verdoppelt Cloud-Kapazität in Deutschland Gefällt mir Merken Teilen

In Deutschland haben sich viele Unternehmen schwer damit getan, wichtige Daten nicht mehr auf eigenen Servern zu verwalten, sondern sie in die Cloud zu verlagern. Inzwischen sind KI-Anwendungen oft Anlass für den Schwenk in Richtung Netz-Wolke.