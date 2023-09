Ulrike Scharf: Kindergrundsicherung ein Bürokratie-Ungeheuer

Trümmerfeld auf B19: Unfall mit drei Verletzten - Oberallgäu Gefällt mir Merken Teilen

Bei einem schweren Autounfall auf der B19 im Oberallgäu sind drei Menschen verletzt worden. Ein 39-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen wohl deutlich zu schnell in Richtung Oberstdorf unterwegs gewesen und in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte.