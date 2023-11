19.11.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Umstrittenes Tor bringt Bayern-Fußballerinnen auf Kurs

Durch den Sieg in Bremen führt der FC Bayern weiter die Bundesliga-Tabelle an. Für Ärger sorgt der Führungstreffer der Münchnerinnen - Nationalspielerin Giulia Gwinn humpelt vorzeitig in die Kabine.