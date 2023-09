Unbekannte verwüsten Schulen im Landkreis Regensburg

Nittendorf (dpa/lby) - Unbekannte haben im Landkreis Regensburg in zwei Schulen randaliert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hinterließen sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag «eine Spur der Verwüstung» in der Mittelschule Undorf, der Grundschule Nittendorf, zwei Tiefgaragen und zwei Privatanwesen.

Den Angaben zufolge war an der Mittelschule die Scheibe des Notausgangs eingeschlagen, ein Waschbecken und ein Lichtschalter waren demoliert worden. Im Außenbereich der Schule wurden Schilder von der Wand gerissen und die Mülltonnen entleert.

An der Grundschule in Nittendorf wurden das Müllhäuschen, ein Wandschrank und eine Lampe beschädigt. In den Tiefgaragen durchtrennten die Täter - vermutlich mit einer Axt - Leitungen, traten Lichtschalter und Steckdosen ab und beschädigten den Aufzug. An den Privathäusern wurden Blumen ausgerissen und eine Absperrung wurde beschädigt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf eine untere bis mittlere fünfstellige Summe und sucht nach Hinweisen auf die Täter.