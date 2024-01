Unfall auf A7 bei Schneeregen mit vier Verletzten

Satirepreis Göttinger Elch für Karikaturisten Greser & Lenz Gefällt mir Merken Teilen

Der Satirepreis Göttinger Elch geht in diesem Jahr an das Karikaturisten-Duo Greser & Lenz. Achim Greser (62) und Heribert Lenz (65) werden für ihre scharfen politischen Karikaturen und ihren unbequemen Blick auf die Gesellschaft ausgezeichnet, wie die Stadt Göttingen am Sonntag mitteilte.