Unfall auf A980: Zwei Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Rekordverdächtige Wiesn mit über sieben Millionen Besuchern

Durchgehend fantastisches Wetter und zwei Festtage mehr als sonst: Zum Oktoberfest 2023 kamen so viele Menschen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und noch in anderer Hinsicht waren die Tage in München außergewöhnlich.