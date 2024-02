06.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Teilen

Unfall bei Holzarbeiten: Hand von Spaltmaschine abgetrennt

Bei Holzarbeiten ist einem Mann in Schwaben eine Hand in einer Spaltmaschine abgetrennt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stand der Mann am Montag in Kammlach (Landkreis Unterallgäu) auf der Maschine und legte Baumstämme zurecht, während seine Frau das Gerät bediente.