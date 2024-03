Unfall mit vier Fahrzeugen - Jugendliche schwer verletzt

Winhöring (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen auf der Autobahn 94 in Oberbayern ist eine 15-Jährige schwer verletzt worden. Fünf weitere Menschen seien leicht bis mittelschwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am späten Montagabend sei ein 22-Jähriger mit seinem Auto von hinten auf einen Kleintransporter mit Anhänger bei Winhöring (Landkreis Altötting) geprallt. Der Transporter geriet ins Schleudern und das Auto eines 19-Jährigen fuhr in das Gespann. Ein weiteres Auto fuhr anschließend über die Trümmerteile an der Unfallstelle. Die A 94 Richtung München wurde für rund sechs Stunden voll gesperrt. Alle sechs Verletzten kamen in umliegende Kliniken.