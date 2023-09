Unfall: Tüv-Abnahme an Achterbahn «Höllenblitz» begonnen

München (dpa) - Neue Hoffnung auf einen Neustart der Familien-Achterbahn «Höllenblitz» auf dem Oktoberfest: Nach dem Unfall mit acht Leichtverletzten am Samstagabend hat am Donnerstag der Tüv die Prüfung des Fahrgeschäft zur Abnahme für das Wiederanfahren begonnen. Das teilte die Sprecherin der Wiesn-Schausteller, Yvonne Heckl, am Donnerstag mit.

Die Materialprüfung an den beiden Zügen, die am Samstag aufeinander gerollt waren, habe Schäden ergeben. Diese seien inzwischen repariert. Es gebe Hoffnung, dass die Bahn zum Wochenende wieder fahren könne.

Auf dem Oktoberfest werden vor der Eröffnung alle Fahrgeschäfte einer eigenen Gebrauchsabnahme unterzogen. Der Tüv ist dazu vor dem Start des Volksfestes unterwegs. Zehntausende Gäste steigen schätzungsweise während der Wiesn in die dortigen Fahrgeschäfte.