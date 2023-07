Unterschiedliches Fazit: Untersuchungsausschuss Stammstrecke

Beispielloser Sprit-Diebstahl: Millionen Liter abgezapft Gefällt mir Teilen

Der ehemalige Betriebsleiter eines Tanklagers in Fürth hat am Dienstag im Prozess am Landgericht Nürnberg-Fürth einen Benzin-Diebstahl in beispielloser Dimension zugegeben.