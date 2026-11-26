Leipzig/München (dpa) - Sogenannten Reichsbürgern dürfen Behörden vorbeugend auch den Besitz von Schreckschusswaffen verbieten. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem Urteil zu einem Fall aus Bayern festgehalten. Ein vorbeugendes Verbot auch von erlaubnisfreien Waffen wie Druckluftgewehren und Schreckschusspistolen sei dann rechtmäßig, «wenn es zur Verhütung von Gefahren für die Sicherheit geboten ist».

Das sei dann der Fall, wenn der Betreffende «nicht erkennen lässt, dass er die waffenrechtlichen Regelungen als für sich verbindlich anerkennt», teilte das Gericht mit. Im Fall aus Bayern hatte der Kläger einen Kleinen Waffenschein, mit dem er unter anderem Schreckschusswaffen bei sich haben durfte.

Im Jahr 2022 bekam die zuständige Waffenbehörde laut Gericht mit, dass der Mann der «Reichsbürger»-Szene zugeordnet wird und die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugne. Die Behörde kündigte dem Mann an, einzuschreiten, woraufhin er seinen Kleinen Waffenschein zurückgab. Hinterher verbot ihm die Behörde aber zusätzlich den Besitz sämtlicher Waffen – also auch von Schreckschusswaffen.

Warum das Bundesverwaltungsgericht das Verbot bestätigte

Der Mann klagte dagegen – in erster Instanz ohne Erfolg, beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof dann aber erfolgreich. Das Gericht war zwar der Auffassung, dass der Mann wegen seiner Ablehnung geltenden Rechts in Deutschland nicht im waffenrechtlichen Sinne zuverlässig sei. Für ein so umfassendes Verbot hatte das Gericht aber andere Maßstäbe angelegt als für ein Verbot, das nur gefährlichere, erlaubnispflichtige Waffen wie scharfe Schusswaffen umfasst.

Das Bundesverwaltungsgericht sah das anders und bestätigte damit das umfassende Waffenverbot. Es komme in so einem Fall nicht auf die Gefährlichkeit der Waffen an, sondern auf das Risiko durch den Besitzer. Ein Verbot komme bei Schreckschusswaffen wie scharfen Schusswaffen bei Menschen in Betracht, bei denen «wegen ihres Verhaltens» oder wegen einer Eigenschaft «der Verdacht begründet ist, dass durch einen Umgang mit der Waffe zukünftig Gefahren für die öffentliche Sicherheit verursacht werden».