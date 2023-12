Urteil zu Kreuzerlass in Bayern wird verkündet

München/Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht will an diesem Dienstag (13.30 Uhr) seine Entscheidung über den umstrittenen Kreuzerlass von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verkünden. Laut der Vorschrift muss seit 2018 in jedem staatlichen Gebäude in Bayern ein Kreuz gut sichtbar im Eingangsbereich hängen. Der religionskritische Bund für Geistesfreiheit (bfg) hat dagegen geklagt. In der vorigen Woche hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mündlich darüber verhandelt, ob die Kreuze ein Eingriff in die Religionsfreiheit sind oder das Recht auf Gleichbehandlung anderer Weltanschauungsgemeinschaften verletzen.