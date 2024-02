29.02.2024 Merken: Bewerten: Teilen:







Verbraucherpreise steigen langsamer

Die Teuerung verliert an Fahrt. In Bayern sind die Verbraucherpreise im Februar um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen, wie das Landesamt für Statistik am Donnerstag mitteilte.