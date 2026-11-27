Rosenheim (dpa/lby) - Wegen eines Feuers ist das Verkehrszentrum des Landratsamtes Rosenheim geräumt worden. Nach Polizeiangaben hielten sich zum Zeitpunkt der Räumung etwa 50 bis 60 Menschen in dem Gebäude auf.

Demnach bemerkten Mitarbeiter Brandgeruch und verständigten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr habe die Brandstelle im Bereich eines Büros schnell gefunden und das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Vor Ort stellten die Beamten den Angaben zufolge eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung fest. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.