Verdacht auf Volksverhetzung: Burschenschaft durchsucht

Würzburg (dpa/lby) - Eine Würzburger Burschenschaft steht unter dem Verdacht der Volksverhetzung. Bei einer Durchsuchung am Donnerstag wurden Beweismittel beschlagnahmt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Diese würden nun ausgewertet. Zuvor habe die Polizei Hinweise erhalten, dass bei der Burschenschaft Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet würden. Genauere Angaben machte die Polizei nicht. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nach einer Stellungnahme ließ die Burschenschaft bisher unbeantwortet. Der Burschenschaft wurden bereits in der Vergangenheit rechtsextreme Tendenzen vorgeworfen.