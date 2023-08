Verdächtiger nach Uhrenraub in München festgenommen

München (dpa/lby) - Nach einem Uhrenraub in der Münchner Innenstadt ist am Freitag ein Verdächtiger festgenommen worden. Auch die gestohlene Uhr hätten die Beamten sichergestellt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem hätten die Ermittler das Fluchtfahrzeug gefunden. Die Fahndung in der Innenstadt laufe aber weiter, hieß es am Nachmittag. Nach wie vielen Verdächtigen gesucht wird, blieb zunächst unklar - ebenso wie die Frage, ob ein Zusammenhang zu anderen, ähnlichen Delikten besteht.

So hatte Ende Juli ein Mann einem Touristen in München eine Luxusuhr gestohlen. Der Wert der entwendeten Uhr beträgt nach damaligen Polizeiangaben mehr als 100.000 Euro. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Polizei um einen professionellen Taschendieb. Nach dem 28-Jährigen, dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, wurde per internationalem Haftbefehl gefahndet.