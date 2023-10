Verdi ruft zu wöchentlichen Mahnwachen für Kitas auf

München (dpa/lby) - Die Gewerkschaft Verdi hat zu wöchentlichen Mahnwachen für Kindertagesstätten aufgerufen. Auch in Bayern sollen vom 19. Oktober an bis Weihnachten immer donnerstags Mahnwachen von Beschäftigten und Aktiven durchgeführt werden, wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte. Unter dem Motto «Es donnert in den Kitas - Kinder und Beschäftigte gefährdet!» will Verdi auf den Fachkräftemangel und die Folgen für die Kinder wie auch für die Familien aufmerksam machen.

«Die personelle Ausstattung in den Kindertagesstätten ist mittlerweile so knapp, dass weder Eltern noch Kinder auf eine verlässliche Betreuung zählen können, und führt zu einem erheblichen Qualitätsverlust in der frühkindlichen Bildung. Dass es so nicht weitergehen kann, werden die Kita-Beschäftigten in Bayern nun mit ihren Mahnwachen deutlich machen», erklärte die Vorsitzende der Verdi-Landesfachgruppe Erziehung, Bildung und Soziale Arbeit, Martina Meyer.

Durchschnittlich fehlten laut Verdi schon im Sommer 2021 drei Fachkräfte pro Kita, um fachlich angemessen arbeiten zu können. In Bayern fehlten weit mehr als 10.000 Erzieherinnen und Erzieher. Die erste Mahnwache in Bayern soll an diesem Donnerstagmorgen vor dem Rathaus München stattfinden.