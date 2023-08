02.08.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Vereine erhalten zusätzliche Summe für Integrationsarbeit

Die Sportvereine in Bayern erhalten für ihre Integrationsarbeit in diesem Jahr weitere 90.000 Euro. «Gerade im Sportverein laufen Integrationsprozesse besonders gut», sagte Innenminister Joachim Herrmann in einer Mitteilung des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) am Mittwoch.