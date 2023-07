Verfahren um Söder-Graffito mit NS-Symbolik geht weiter

Heftige Unwetter über Frankreich und Baden-Württemberg Gefällt mir Teilen

Erst enorme Hitze, dann heftige Unwetter: Die Menschen in Teilen Frankreichs und in Baden-Württemberg mussten am Dienstag viel ertragen. Auch das Saarland wurde getroffen. Die Gewitter zogen in der Nacht weiter in Richtung Bayern.