Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Gerolzhofen (dpa/lby) - Bei einem Verkehrsunfall in Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Sie kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zuvor war eine 34-jährige Autofahrerin am Montag beim Abbiegen mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammengeprallt. Das Motorrad überschlug sich und der Fahrer blieb auf der Straße liegen. Mehrere Zeugen sowie die 34-Jährige brachten den auf der Fahrbahn liegenden Mann sofort von der Straße weg.

Unmittelbar danach fuhr ein Autotransporter an derselben Stelle über das noch liegende Motorrad. Vermutlich fuhr der Transporter dabei auch über den Fuß der Autofahrerin, die dabei schwer verletzt wurde. Auch der Transporterfahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.