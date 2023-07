Verletzte bei Firmenfeier: Ein Schwerverletzter

Tropische Hitze und abkühlende Gewitter: Hotspot Franken Gefällt mir Merken Teilen

Vielerorts fast unerträgliche Hitze - da zieht es die Menschen in die Freibäder, in schattige Parks oder Biergärten. In Coburg schwingen viele zu Samba-Klängen die Hüften, in Amberg trifft sich die Stadt zum Spielen. Gewitter bringen vor allem in Franken Abkühlung.