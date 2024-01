Verletzte, Millionenschaden und tote Rinder bei Brand

Tröstau (dpa/lby) - Beim Brand einer Scheune auf einem Hof im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind laut Polizei drei Menschen verletzt worden, mehrere Rinder gestorben und ein Millionenschaden entstanden. Der Brand sei am späten Donnerstagabend aus zunächst unklaren Gründen in einer Scheune in Tröstau ausgebrochen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Brand seien drei Scheunen und Ställe zerstört und das Wohnhaus beschädigt worden.

Eine 49-Jährige habe sich bei einem Löschversuch eine Rauchvergiftung zugezogen. Zwei Feuerwehrleute seien ebenfalls leicht verletzt worden, hieß es. Drei Bewohner des Hofes blieben den Angaben zufolge unverletzt. In einem der Ställe seien mehrere Rinder durch den Brand gestorben. Die genaue Zahl war laut Polizei zunächst unklar. Den Schaden schätzten die Ermittler auf mehr als eine Million Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.