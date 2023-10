Verletzte nach Unfällen mit Schleuserautos

Vilshofen an der Donau/Bayerisch Gmain (dpa/lby) - Nach einem Unfall mit zwei Schleuserfahrzeugen ist gegen einen Fahrer Haftbefehl erlassen worden. Nach dem zweiten Fahrer wird weiterhin gesucht, wie ein Sprecher der Bundespolizei Passau am Mittwoch sagte. Die Autos mit elf türkischen Menschen an Bord waren am Dienstag vor einer Kontrolle durch eine Streife geflüchtet und bei Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) zusammengestoßen.

Vier Menschen wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrer flohen den Angaben zufolge in einen nahegelegenen Wald. Ein 32-jähriger mutmaßlicher Schleuser mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde später festgenommen und am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Er kam in Untersuchungshaft.

Bereits am Freitag waren bei einem Unfall mit einem Schleuserauto in Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Bundespolizei Freilassing am Mittwoch mitteilte, hatte sich der unbekannte Fahrer des Wagens einer Kontrolle entziehen wollen und war in Richtung der Bundesstraße 20 geflohen. Beim Versuch, das Auto anzuhalten und seine Mitfahrer aussteigen zu lassen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und prallte frontal gegen einen Baum.

Der mutmaßliche Schleuser floh den Angaben zufolge, die vier syrischen Menschen kamen in Krankenhäuser. Die Bundespolizei Freilassing ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen.