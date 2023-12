Vermeintlich hilflose Frau bespuckt und schlägt Polizisten

Fürth (dpa/lby) - Eine betrunkene Frau hat in Fürth einen Polizisten bespuckt und einem anderen in den Genitalbereich geschlagen, nachdem ihr die Beamten eigentlich zur Hilfe gekommen waren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein Zeuge an Heiligabend die Einsatzkräfte verständigt, weil die 47-jährige Frau auf einem Gehweg lag und über Atemnot klagte. Als die Beamten dann eintrafen, saß sie vor einem Haus und wurde von einem Anwohner betreut.

Sie erklärte der Polizei, das Haus nach einem Streit verlassen, aber ihren Hund in der Wohnung eines Bekannten zurückgelassen zu haben. Die Einsatzkräfte holten den Hund aus der Wohnung und forderten die Frau danach auf, das Anwesen zu verlassen. Aber diese wurde stattdessen handgreiflich. Bevor der Rettungswagen eintraf, der die Frau in ein Krankenhaus bringen sollte, sei sie aufgesprungen und habe einem Polizisten auch noch das Diensthemd zerrissen.

Im Krankenhaus wurde der Frau auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen. Gegen die 47-Jährige wird wegen Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.