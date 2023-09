Vermisster Lkw-Fahrer gefunden: Schlafend auf Seitenstreifen

Hinterschmiding (dpa/lby) - Die Polizei hat nach einem vermissten Lkw-Fahrer in Niederbayern gesucht - und ihn schlafend in seinem Fahrzeug aufgefunden. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatte sich ein Transportunternehmer am Dienstagnachmittag bei der Polizei gemeldet, da er seinen Fahrer seit mehreren Stunden telefonisch nicht erreichen konnte. Er übermittelte den Beamten den Standort des Fahrzeugs bei Hinterschmiding (Landkreis Freyung-Grafenau).

Die Polizei fand den Lkw auf dem Seitenstreifen an einer Zufahrt zur Bundesstraße 12 - mit laufendem Motor. Dem ersten Anschein nach handelte es sich um einen medizinischen Notfall, da der Mann auf dem Fahrersitz lag und auf die Zurufe der Beamten nicht reagierte.

Aber nachdem die Polizisten die Türe der Fahrerkabine geöffnet hatten, erwachte der 30-Jährige aus seinem tiefen Schlaf. Er sei völlig übermüdet hinter dem Steuer eingeschlafen, da er seit drei Tagen unterwegs war und kaum eine Pause gemacht hatte.

Der erschöpfte Fahrer wurde von den Beamten zum nächsten Parkplatz gelotst und bekam eine mehrstündige Ruhezeit verordnet. Wegen der nicht geführten Lenkzeitnachweise musste er eine niedrige dreistellige Geldbuße bezahlen.