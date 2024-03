Verspätungen im Zugverkehr zwischen München und Prag

Jugendlicher kollabiert auf Flucht vor Polizei in See Gefällt mir Merken Teilen

Ein 15-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei in einem See in Unterfranken kollabiert. Der Jugendliche habe aus zunächst unklarer Ursache das Bewusstsein verloren und habe von den Polizisten gerettet werden müssen, teilte die Polizei am Montag mit.