Versuchte Tötung nach Streit: 28-Jähriger in U-Haft

Lindau (dpa/lby) - Nach einem Streit in Lindau sitzt ein 28 Jahre alter Mann wegen versuchter Tötung in Untersuchungshaft. Er hatte sich zuvor mit einem 27-Jährigen und dessen 39 Jahre alten Onkel gestritten, nachdem sie zusammen Alkohol getrunken hatten, so die Polizei am Montag. Er habe die Männer in der Nacht auf Donnerstag zunächst mit einem Messer angegriffen, verletzte aber niemanden. Danach stieg der alkoholisierte Mann hinter das Steuer seines Autos und soll mehrfach versucht haben, die Männer zu überfahren. Beim letzten Versuch warf der 27-Jährige einen schweren Stein auf die Windschutzscheibe des Autos und sprang zur Seite. Der 39-Jährige wurde vom Auto erwischt und zog sich schwere Prellungen sowie Schürfwunden zu. Der Verdächtige fuhr dann zu seiner Wohnung, wo ihn die Polizei bereits erwartete. Er befindet sich seit Freitag in U-Haft.