Verteidiger Zehnter wechselt von Augsburg nach Paderborn

Augsburg (dpa/lby) - Linksverteidiger Aaron Zehnter (19) verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Zweitligisten SC Paderborn. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, wie die Augsburger am Donnerstag mitteilten. Die Vertragslänge wurde außerdem nicht bekannt gegeben.

Zehnter hatte in der vergangenen Saison sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal jeweils mit Kurzeinsätzen sein Debüt bei den Profis gegeben. Der im Sommer 2019 aus der Jugend der Würzburger Kickers nach Augsburg gewechselte Verteidiger konnte sich aber nicht durchsetzen und spielte vor allem für die U23 der Augsburger in der Regionalliga Bayern.

Zehnter ist nach dem französischen Offensivspieler Irvin Cardona (26), der auf Leihbasis zum Zweitligisten AS St. Etienne nach Frankreich gewechselt ist, der zweite Abgang der Augsburger in diesem Winter.