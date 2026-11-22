Augsburg (dpa/lby) - Nach enttäuschenden Wochen in der Fußball-Bundesliga steht der FC Augsburg im Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 unter Druck. Die Schwaben müssen heute (15.30 Uhr/DAZN) gewinnen, um sich im Abstiegskampf wieder etwas Luft zu verschaffen. Zuletzt hatte das Team von Trainer Manuel Baum sieben Meisterschafts-Partien in Serie nicht gewonnen und rutschte von der Tabellenspitze bis in die untere Hälfte des Klassements ab.

Just in dem wichtigen Match gegen die ebenfalls kriselnden Mainzer muss Augsburg aber auf etliche Leistungsträger verzichten. In der Defensive fehlen Noahkai Banks, Chrislain Matsima und Carsten Brackelmann und damit die komplette Stamm-Dreierkette. Davor fällt im defensiven Mittelfeld zudem Han-Noah Massengo aus. Trainer Baum kündigte wegen der vielen Ausfälle an, dass er möglicherweise an seiner Taktik etwas verändern werde.