Vier Jugendliche sollen 15-Jährigen verprügelt haben

Mann stiehlt Hund und schlägt ihn zu Tode

Ein Mann hat einen angeleinten Hund in Nürnberg gestohlen und zu Tode misshandelt. Der 26-Jährige soll so lange auf den Chihuahua-Mischling eingeschlagen haben, bis er gestorben sei, teilte die Polizei am Montag mit.