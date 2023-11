Vier Jugendliche und junge Männer wegen Gewalttaten in Haft

Markt Schwaben (dpa/lby) - Vier Jugendliche und junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren sind in und um München bei umfangreichen Durchsuchungsaktionen verhaftet worden. Sie stehen im Verdacht, die mutmaßlichen Rädelsführer einer Jugendgruppe aus Markt Schwaben zu sein, die eine Vielzahl von Straftaten begangen habe, so die Polizei am Freitag.

In Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Poing, der Kriminalpolizei Erding sowie der Staatsanwaltschaft München II wurden insgesamt neun Objekte in den Landkreisen Erding, Ebersberg, Kelheim, Unterallgäu sowie in München durchsucht. Dabei wurden am Freitag vier Haftbefehle vollzogen und Drogen, Bargeld und Schreckschusswaffen sowie ein verbotenes Messer gefunden.

Anlass für die Ermittlungen war eine Körperverletzung an vier Jugendlichen am 07.10.2023. Sie waren am Bahnhof in Markt Schwaben unvermittelt von mehreren Jugendlichen mit Faustschlägen und Tritten äußerst brutal attackiert und dabei erheblich verletzt worden. Die folgenden Ermittlungen ergaben den dringenden Tatverdacht gegen die vier jungen Männer.