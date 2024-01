Vier Schwerverletzte bei Unfall: Mann in Lebensgefahr

Landau a.d. Isar (dpa/lby) - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 20 in Niederbayern sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 26-Jähriger habe sich zeitweise in Lebensgefahr befunden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Rettungswagen und ein Hubschrauber brachten die Verletzten - darunter ein Kind - in Krankenhäuser.

Ein 27-Jähriger sei aus zunächst unbekannter Ursache am Mittwoch bei Landau an der Isar (Landkreis Dingolfing-Landau) auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. Dabei sei er mit dem Auto des 26-Jährigen zusammengeprallt. Der 27-Jährige war mit seiner Ehefrau und zwei Kindern unterwegs.

Die B20 war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Ermittlungen zur Ursache dauerten an.