Vier Security-Mitarbeiter leicht verletzt in Asylunterkunft

Bamberg (dpa/lby) - Vier Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sind bei einem Einsatz in einer Asylbewerberunterkunft leicht verletzt worden. Am Montagabend habe es Streit zwischen Bewohnern der Unterkunft in Bamberg gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daher seien mehrere Security-Mitarbeiter dorthin gerufen worden. Einer der Bewohner habe dann einem Mitarbeiter zunächst in den Bauch geschlagen. Daraufhin sollen andere Bewohner von Balkonen und aus Fenstern der unteren Stockwerke gesprungen sein und die Sicherheitsleute angegriffen haben. Ein 33-Jähriger und ein 50-Jähriger wurden nach Polizeiangaben in Gewahrsam genommen.