Dreijährige stirbt nach Badeunfall in Freibad

Bamberg (dpa/lby) - Ein drei Jahre altes Mädchen ist nach einem Badeunfall in einem Bamberger Freibad am Mittwoch gestorben. Badegäste hätten das Kind am Dienstag leblos am Grund eines Sprudelbeckens entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Mitarbeiter des Freibads hätten die Dreijährige reanimiert, danach sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort sei das Mädchen aber «trotz intensiver Behandlungsmaßnahmen» gestorben.

Die Dreijährige war den Angaben zufolge am Dienstag mit ihrer Familie in dem Freibad. Der Unfallhergang blieb zunächst weiter unklar. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft und ein Experte für Schwimmbadtechnik hätten sich am Mittwoch einen Eindruck vor Ort verschafft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen könnten aber einige Zeit dauern.