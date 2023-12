Vierschanzentournee komplett ohne Eisenbichler

Oberstdorf (dpa) - Die 72. Vierschanzentournee der Skispringer findet komplett ohne den ehemaligen Weltmeister Markus Eisenbichler statt. Der 32 Jahre alte Bayer wurde wie erwartet nicht für die nationale Gruppe des Deutschen Skiverbands (DSV) für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen berücksichtigt. Eisenbichler absolvierte nach Weihnachten stattdessen Trainingssprünge im slowenischen Planica.

Der Einzel-Weltmeister von 2019 zählt seit Saisonbeginn nicht zum A-Kader von Stefan Horngacher. Der Bundestrainer und Ex-Skispringer Sven Hannawald hatten sich zuletzt kritisch über den Routinier geäußert. Für die nationale Gruppe berief der Skiverband Constantin Schmid, Martin Hamann, Felix Hoffmann und Luca Roth. Beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf hatte Horngacher darauf verzichtet, die zusätzlichen Starter für den ausrichtenden Verband neben dem A-Kader um Andreas Wellinger einzusetzen. In Garmisch-Partenkirchen findet an Silvester (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) die Qualifikation statt.