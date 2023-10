Von Auto erfasst: 64-jähriger Radfahrer stirbt

Wiesenbronn (dpa/lby) - Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist im Kreis Kitzingen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagabend bei Wiesenbronn unterwegs, als ihn das in die gleiche Richtung fahrende Auto mit der Front erfasste, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 19-jährige Autofahrer habe die Situation zu spät erkannt. Er wurde leicht verletzt.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Mann am späten Donnerstagabend seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt. Ein Sachverständiger sollte den Unfall rekonstruieren.