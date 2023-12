Waffen und Waffenteile in Wohnung gefunden

Hochwasserlage in Bayern dauert an Gefällt mir Merken Teilen

Die Hochwasserlage in Bayern dauert weiter an. Vor allem an der Donau und südlich der Donau sollen die Pegelstände in den kommenden Tagen wieder ansteigen, wie ein Sprecher des Hochwassernachrichtendienstes am Dienstagmorgen mitteilte.