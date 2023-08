Wagen mit Oma und Enkeln stößt gegen Auto: Vier Verletzte

Würzburg (dpa/lby) - Eine Großmutter ist mit ihrem Auto, in dem auch ihre Enkel gesessen haben, in Unterfranken frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet die 79-Jährige am Montag in Würzburg mit ihrem Auto aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben.

Die schwer verletzte Fahrerin wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht. Ihre beiden 9 und 13 Jahre alten Enkel sowie der Fahrer des entgegenkommenden Autos seien leicht verletzt worden. Die beiden Kinder hätten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.