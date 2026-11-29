München (dpa/lby) - Von dem Fußball-Feuerwerk waren die «Löwen» noch nach dem erfolgreichen Schlusspunkt ihres wilden Jahres beeindruckt. Schon vor dem letzten Spiel vor der Winterpause sorgten die Fans des TSV 1860 München auf den Rängen des Grünwalder Stadions für eine imposante Show. Danach brannte die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar in der Anfangsphase des 4:2 (3:0) gegen Absteiger 1. FC Schweinfurt 05 auf dem Rasen ein Feuerwerk ab.

«Es ist geisteskrank, was die Fans abgeliefert haben. Ein Feuerwerk direkt zu Beginn ist schon verrückt», sagte Youngster Cristian Leone der «Abendzeitung», der den Torreigen in der Fußball-Regionalliga gegen die Schweinfurter eröffnete. «Das 4:0 war der Wahnsinn.»

Furiose Startphase der Münchner

Vor 15.000 Zuschauern sorgten die Münchner vor heimischer Kulisse in einer starken Anfangsphase für klare Verhältnisse. Leone (3. Minute), Felix Weber (7.) und Michael Eberwein (Foulelfmeter/16.) trafen früh für die hellwachen «Löwen». Kapitän Dennis Dressel erhöhte ebenfalls vom Punkt auf 4:0 (77.). «Ein Feuerwerk war ja schon vor dem Spiel in den ersten Minuten. Das hat sich dann nahtlos auf das Spiel übertragen», sagte Dressel.

In der Schlussphase betrieben Johannes Theinhardt (82.) und Pietro Besso (90.+2) mit ihren Toren nur noch Ergebniskosmetik. «Mit dem 4:0 war das Spiel durch. Die beiden Gegentore sind ärgerlich, aber wir gehen trotzdem mit einem guten Gefühl in die Winterpause», resümierte 1860-Trainer Kayabunar.

Die Münchner, die im Sommer nach einer ausgebliebenen Zahlung von Investor Hasan Ismaik in die vierte Liga zwangsabstiegen waren, festigten den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen beträgt fünf Punkte. Die Partie des Tabellenführers in Ansbach wurde wegen des unbespielbaren Platzes abgesagt. Am nächsten Wochenende können die Memminger mit dann einer Partie mehr wieder auf acht Zähler davonziehen. Die Münchner haben spielfrei.

Wird im Winter nachgebessert?

Kayabunar & Co. bleibt ab dem Regionalliganeustart am 16. Februar beim FC Augsburg II jedoch noch genug Zeit, das von Präsident Gernot Mang ausgegebene Ziel Aufstieg umzusetzen. Eventuell gibt es bei dem klammen Traditionsverein sogar noch Wintertransfers. «Wir schauen uns die Mannschaft an, vielleicht werden wir uns an der einen oder anderen Stelle noch verstärken», meinte Mang.

Die wirtschaftliche Lage der Münchner ist allerdings so angespannt, dass selbst ein Trainingslager nicht drin sein könnte. «Ein Trainingslager tut der Mannschaft immer gut, aber wir müssen schauen, was möglich ist», hatte Kayabunar mit Blick auf die Finanzen und den Start der Vorbereitung am 7. Januar gesagt.

Dass sich die Mannschaft mittlerweile aber so gut auf das Sportliche konzentriert, freut den Frontmann der «Löwen». Er sei einfach stolz auf sein Team, meinte Kayabunar. «Es macht Riesenspaß mit den Jungs zu arbeiten.»