Wanderer bei Sturz in die Tiefe am Kopf verletzt

Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein Mann aus Nordrhein-Westfalen ist im Berchtesgadener Land bei einer Wanderung zehn Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei am Kopf verletzt. Der Mann war an einer schwierigeren Stelle am sogenannten Rinnkendlsteig abgerutscht, sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes am Freitag. Nachdem der 64-Jährige am Montagnachmittag über einen Steilhang und eine kleine Felswand abgestürzt war, blieb er unter einem Baum liegen. Seine Kinder und andere Wanderer verständigten die Polizei, die die Bergwacht und einen Rettungshubschrauber losschickte. Der Hubschrauber brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus.

In letzter Zeit hätten sich an der Stelle beim Abstieg über den Rinnkendlsteig bei Schönau am Königssee ähnliche Vorfälle gehäuft, so der Sprecher. Der Alpenverein habe die Stelle jedoch überprüft und sie für sicher erklärt. Es sei dennoch Trittsicherheit gefordert.