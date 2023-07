05.07.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Wanderer stürzt bei Höllentalklamm in die Tiefe und stirbt

Ein 65 Jahre alter Mann ist in Oberbayern beim Wandern ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war er am Mittwoch auf dem Stangensteig oberhalb der Höllentalklamm in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs.