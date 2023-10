09.10.2023 Merken: Bewerten: Teilen:







Wanderer stürzt in den Alpen etwa 150 Meter ab und stirbt

Ein Wanderer ist in den bayerischen Alpen über etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 54-Jährige am Sonntag bei Oberaudorf offenbar allein unterwegs und wollte am Brünnstein über einen Klettersteig zum Gipfel aufsteigen.