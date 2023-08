Warnschüsse bei Fluchtversuch von Telefonbetrüger

Würzburg (dpa/lby) - Wegen des Fluchtversuchs eines Verdächtigen nach einem missglückten Telefonbetrug hat die Polizei Warnschüsse abgegeben. Der 21-Jährige habe nach einer versuchten Geldübergabe in Würzburg mit einem Auto flüchten wollen und sei auf einen Beamten zugefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Polizist habe Schüsse abgegeben und sich durch einen Sprung auf die Seite retten können. Nach kurzer Fahrt sei die Flucht am Donnerstag an einer roten Ampel zu Ende gewesen. Die Ermittler nahmen den Mann fest. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittler hatten den Angaben zufolge Hinweise auf eine Geldübergabe nach einem Telefonbetrug. Einen 47 Jahre alten mutmaßlichen Abholer nahmen die Beamten vor Ort fest, der 21 Jahre alter Fahrer des Fluchtverzeugs wagte daraufhin den Fluchtversuch. «Nur durch Zufall» sei bei der Fahrt niemand verletzt worden, hieß es. Gegen das Duo werde nun unter anderem wegen versuchten bandenmäßigen Betrugs und eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.