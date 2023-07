Wechselhaftes Wetter zum Ferienstart in Bayern

München (dpa/lby) - Bayern startet mit nassem und wechselhaftem Wetter in die Sommerferien. Das Tief «Ventur» bringt warme und sehr feuchte Atlantikluft in den Freistaat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Samstag ziehen von Westen Gewitter durch das Land, lokal werden Unwetter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen zwischen 70 und 90 Kilometern pro Stunde erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 26 Grad Celsius. In der Nacht zum Sonntag soll das Unwetterrisiko nachlassen.

In den kommenden Tagen soll es bewölkt, windig und regnerisch bleiben - am Montag wird es in der Südhälfte Bayerns jedoch sonniger. Mit einzelnen Gewittern ist zu rechnen. Laut DWD bewegen sich die Temperaturen tagsüber zwischen 17 und 25 Grad Celsius, in der Nacht sollen sie auf kühle 10 bis 17 Grad Celsius fallen.